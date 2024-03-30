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WATCH: Oregon State WBB Previews Elite Eight vs South Carolina
Brenden Slaughter
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Hear from Oregon State women's basketball head coach Scott Rueck and guards Talia von Oelhoffen and Donovyn Hunter as the trio previews the Elite Eight matchup with South Carolina...
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