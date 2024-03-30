Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: Oregon State WBB Previews Elite Eight vs South Carolina

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State women's basketball head coach Scott Rueck and guards Talia von Oelhoffen and Donovyn Hunter as the trio previews the Elite Eight matchup with South Carolina...

MORE: Beavers Set Up Visits With Two 2025 QBs | WBB Defeats Notre Dame | WATCH: Beavers Talk Win Over ND | Spring Football HQ

• TALK ABOUT IT ON THE DAM BOARD

• SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS ON APPLE & SPOTIFY

• LIKE US & FOLLOW OUR FACEBOOK

• FOLLOW THE STAFF ON TWITTER - @Beavers_Edge, @b_slaught, @RivalsDylanCC, & @tjmathewson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement