 BeaversEdge - WATCH: Oregon State WBB HC Scott Rueck Previews Washington
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WATCH: Oregon State WBB HC Scott Rueck Previews Washington

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Scott Rueck as he talks about the teams' recent play, offers updates, and looks ahead to Sunday's road matchup against Washington...

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