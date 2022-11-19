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WATCH: Oregon State Talks Win Over Arizona State

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, running back Damien Martinez, quarterback Ben Gulbranson, linebacker Easton Mascarenas-Arnold, and defensive back Skyler Thomas following the 31-7 win over Arizona State...

MORE: Highlights + Social Media Reactions From OSU's Win Over ASU | RECAP - Beavers Beat ASU 31-7 | DAM RIGHT: OSU Adds 2023 DT Abraham Johnson | Recruiting Nuggets: Who Will Enroll Early In 2023?

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