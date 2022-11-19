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Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over ASU

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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BeaversEdge gives all the highlights and social media reactions from Oregon State's 31-7 win over Arizona State to move to 8-3 (5-3 Pac-12) on the year...

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