 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Talks Stanford Win
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WATCH: Oregon State Talks Stanford Win

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State HC Jonathan Smith, running back BJ Baylor, tight end Teagan Quitoriano, and linebacker Andrzej Hughes-Murray as the quartet break down the 35-14 win over Stanford!

MORE: Slaughter's Take | 5 Takeaways | Recruit Reaction | Reaction Video | Highlights + Social Media Reaction

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