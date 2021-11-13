 BeaversEdge - WATCH: BeaversEdge Breaks Down Oregon State Becoming Bowl Eligible
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WATCH: BeaversEdge Breaks Down Oregon State Becoming Bowl Eligible

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Hear from BeaversEdge.com Publisher Brenden Slaughter as he breaks down Oregon State's win over Stanford and talks about the Beavers becoming bowl eligible!

MORE: Highlights + Social Media Reaction | Recap: Oregon State Defeats Stanford

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