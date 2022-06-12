 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Talks G1 Super Regional Loss To Auburn
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WATCH: Oregon State Talks G1 Super Regional Loss To Auburn

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Mitch Canham, Jacob Melton, & Mitchell Verburg as the trio breaks down the 7-5 loss to Auburn and looks ahead to Sunday's matchup...

MORE: Beavers Fall To Auburn 7-5 | 5 Questions With Auburn Expert | Preview: Beavers To Host Auburn | Official Visit Rundown June 10th | Downey (CA) QB Aidan Chiles Commits To OSU

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