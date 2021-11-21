 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Talks Arizona State Win
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WATCH: Oregon State Talks Arizona State Win

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State HC Jonathan Smith, receiver Trevon Bradford, swiss-army-knife Jack Colletto, defensive back Jaydon Grant, and linebacker Kyrei Fisher as the quartet break down the 24-10 win over Arizona State.

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