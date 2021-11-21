Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win vs Arizona State
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With the Oregon State football team (7-4, 5-3 Pac-12) defeating Arizona State (7-4, 5-3) 24-10 at Reser Stadium on Saturday night, BeaversEdge.com gives you all the highlights and social media from the win!
MORE: How Oregon State Can Win The Pac-12 North | 5 Takeaways | WATCH: BeaversEdge Breaks Down ASU Win
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