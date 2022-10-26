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Interviews and social media from Oregon State men's basketball at Pac-12 Media Day... Head coach Wayne Tinkle, Dexter Akanno, and Glenn Taylor Jr. meet the media...
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