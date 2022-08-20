 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Head Coach Jonathan Smith Talks Fall Camp Scrimmage #2
News More News
{{ timeAgo('2022-08-20 15:58:39 -0500') }} football Edit

WATCH: Oregon State Head Coach Jonathan Smith Talks Fall Camp Scrimmage #2

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he breaks down Oregon State's second scrimmage of fall camp...

MORE: Teagan Quitoriano Scores First NFL TD | Fall Camp HQ | 5 Oregon State Commits Who Could Have Huge Senior Seasons | WATCH: Defense Talks Day 14 | Day 14 Nuggets

Note - Today's scrimmage was closed

----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• LIKE US on FACEBOOK

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught, & @DylanCC_FB

• Subscribe to our YouTube.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}