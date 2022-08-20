Teagan Quitoriano Scores First NFL Touchdown

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!
MORE: 5 OSU Commits Who Could Have Huge Senior Seasons | Fall Camp HQ | Catching Up With 2022 LS Jackson Robertson | WATCH: OSU Defense Talks Day 14
Oregon State tight end Teagan Quitoriano scored his first NFL touchdown on Friday night for the Houston Texas as he caught a pass from quarterback Kyle Allen at the five, turned upfield, and dove into the endzone.
Quitoriano was selected by the Texans in the 5th Round of the 2022 NFL Draft (PK 170) and currently finds himself in competition with Brevin Jordan, Pharoah Brown, and Antony Auclair at the tight end position entering the season.
The 6-foot-6, 258-pounder tallied 40 receptions for 512 yards and six touchdowns during his OSU career...
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5USEFUJiMzOTtTIFRIRSBURUEtR0FOIOKYlSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RlYWdhbnF1aXRvMTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QHRlYWdhbnF1aXRvMTQ8L2E+PGJyPjxicj7wn5O6IMK7IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWJjMTNob3VzdG9uP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhYmMxM2hvdXN0b248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9tdzB1amtmOVRqIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbXcwdWprZjlU
ajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBIb3VzdG9uIFRleGFucyAoQEhvdXN0b25UZXhh
bnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG91c3RvblRleGFu
cy9zdGF0dXMvMTU2MDg0MTM2MDA1NTQ0MzQ1Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5BdWd1c3QgMjAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgR8y2csy2b8y2bsy2a8y2IFRlYWdhbiBTcGlrZSAgPGJyPjxi
cj7wn5O6OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv
SE9VdnNMQVI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNI
T1V2c0xBUjwvYT4gb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9u
ZmxuZXR3b3JrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBORkxOZXR3b3JrPC9h
PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ORkxCZWF2
cz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I05GTEJlYXZz
PC9hPiB4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9X
ZUFyZVRleGFucz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I1dlQXJlVGV4YW5zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vU3pQaXFK
MXhudCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1N6UGlxSjF4bnQ8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgT3JlZ29uIFN0YXRlIEZvb3RiYWxsIChAQmVhdmVyRm9vdGJhbGwpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVhdmVyRm9vdGJhbGwvc3Rh
dHVzLzE1NjA4NDcxMzQ3MjI3MzIwMzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QXVndXN0IDIwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
----
• Talk about it inside The Dam Board
• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY
• LIKE US on FACEBOOK
• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught, & @DylanCC_FB
• Subscribe to our YouTube.