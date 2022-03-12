 BeaversEdge - WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Talks First Spring Scrimmage
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WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Talks First Spring Scrimmage

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he talks about the scrimmage and the first six practices...

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