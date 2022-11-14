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WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Press Conference

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he offers key injury updates, recaps the win over Cal, and previews the matchup with Arizona State...

MORE: Snap Counts vs Cal | OSU No. 25 In Latest AP Poll | PFF: OSU's Top Performers & Grades vs Cal | Inside the Dam: Flips, Transfer Portal, & More | 10 Takeaways From Oregon State's Win Over California

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