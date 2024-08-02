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WATCH: Oregon State Defense Talks Fall Camp Day 3

Brenden Slaughter & Ryan Harlan
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State defensive coordinator Keith Heyward, defensive backs Jaden Robinson and Skyler Thomas, and defensive lineman Thomas Collins following day three of fall camp!

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