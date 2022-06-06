 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Baseball Talks Win Over Vanderbilt
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WATCH: Oregon State Baseball Talks Win Over Vanderbilt

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Mitch Canham, Jacob Melton, Matthew Gretler, & Cooper Hjerpe as the quartet breaks down the 7-6 win over Vanderbilt to advance to the Super Regionals...

MORE: Beavers Advance To Super Regional | Oregon State Lands 2023 DE Zakaih Saez | Justin Rochelin Joins OSU MBB

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