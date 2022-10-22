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WATCH: Oregon State Talks Colorado Win

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, defensive backs Alex Austin and Jaydon Grant, and running back Damien Martinez following the 42-9 win over Colorado...

MORE: OSU Reaches Bowl Eligibility For Second Straight Year | Highlights + Social Media Reaction | RECAP - Oregon State Cruises Past CU

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