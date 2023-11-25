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WATCH: BeaversEdge Breaks Down Oregon State's Loss & Talks Jonathan Smith

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Hear from BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter and writer Keenan Puncocher as the duo break down Oregon State's 31-7 loss at Autzen Stadium, talk about head coach Jonathan Smith, what's next for the Beavers, and much more!

MORE: 5 Takeaways From OSU's Loss | Jonathan Smith: No Decisions Have Been Made | WATCH: Jonathan Smith + Players Talk Loss | RECAP - Beavers Fall To Oregon

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