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WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith + Players Talk Loss To Oregon & MORE

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, for possibly the final time, as he and the Beavers break down the 31-7 loss to Oregon...

MORE: 5 Takeaways From OSU's Loss | Jonathan Smith: "No Decisions Have Been Made | WATCH: BeaversEdge Talks Oregon Loss & Smith | RECAP - Beavers Fall To Oregon

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