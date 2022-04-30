Teagan Quitoriano Selected By Houston In NFL Draft

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Oregon State tight end Teagan Quitoriano is officially a member of the Houston Texans as he was selected with the 170th overall pick (5th round) in the 2022 NFL Draft.
The 6-foot-6, 259-pounder declared for the draft shortly after OSU's season ended after a career that saw him record 40 receptions for 512 yards and six touchdowns.
After catching 19 passes for 214 yards and three touchdowns, Quitoriano was an All-Pac-12 Honorable Mention and Phil Steele All-Pac-12 Fourth Team in 2021.
He is the first Beaver tight end selected in the NFL Draft since 2004 when Tim Euhus was taken in the fourth round by Buffalo.
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