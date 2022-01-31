Social Media Buzz From Big Recruiting Week For Oregon State
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It was a very busy week on the recruiting trail for the Oregon State Beavers.
The staff visited over 30 different schools, offered nearly 15 different prospects from the class of 2023 and beyond, and hosted a slew of visitors in Corvallis over the weekend.
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OSU VISITS
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