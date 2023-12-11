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PFF: Where Oregon State Finished In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the 2023 regular season now officially in the books, BeaversEdge takes a look at the PFF grades for Oregon State where they rank nationally and in the Pac-12...

MORE: What Are The Beavers Getting In Van Wells? | Beavers Land Colorado Transfer OL | Inside The Dam: Good News On The Way? | Beavers & Ducks To Continue Series | More Decommits Expected

PFF Grading Scale

Elite: 90.0 or higher

High Quality: 80.0 - 89.9

Above Average: 70.0 - 79.9

Average: 60.0 - 69.9

Below Average: 50.0 - 59.9

Poor: 49.9 or lower

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