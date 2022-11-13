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WATCH: Oregon State Talks Cal Win

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, quarterback Ben Gulbranson, linebacker Kyrei Fisher-Morris, defensive back Ryan Cooper, and wide receiver Anthony Gould following the win over California...

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