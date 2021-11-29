 BeaversEdge - Oregon State Snap Counts: Who Played The Most Against Oregon?
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Oregon State Snap Counts: Who Played The Most Against Oregon?

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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An incredible resource that BeaversEdge.com has at its disposal is PFF's snap counts list, which shows every player who saw snaps for Oregon State on offense and defense and how much they played.

Who played the most in the Beavers' 38-29 loss to Oregon? Read on to find out...

MORE: Recruits React To Jonathan Smith's Extension | Team Grades & Top Performers vs Oregon | 5 Takeaways

* denotes starter

Quarterback
Player Total Snaps Pass Run

Chance Nolan*

65

45

20

Jack Colletto

5

0

5
Running Back 
Player Total Snaps Pass Run

Trey Lowe

47

39

8

BJ Baylor*

20

6

14

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Wide Receiver 
Player Total Snaps Pass Run

Zeriah Beason*

35

23

12

Trevon Bradford*

35

27

8

Tyjon Lindsey

31

26

5

Tre'Shaun Harrison

23

16

7

Anthony Gould

17

13

4

Champ Flemings

17

13

4

Silas Bolden

5

2

3
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