 BeaversEdge - PFF ANALYTICS: Oregon State's Grades & Top Performers vs Oregon
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PFF ANALYTICS: Oregon State's Grades & Top Performers vs Oregon

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the Oregon State football team (7-5, 5-4 Pac-12) falling in its final regular-season matchup against No. 11 Oregon 38-29 on Saturday, BeaversEdge.com dives into the analytics from the loss...

MORE: 5 Takeaways From Oregon State's Loss To Oregon | WATCH: Beavers Break Down Loss To Oregon

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Team Grades vs Oregon
Category Game Grade

Overall Offense

66.0 (second-lowest in 2021, Purdue)

Passing

79.7

Pass block

24.2 (season-low & second-lowest in Smith era (2018 vs Ohio State)

Receiving

71.3

Rushing

63.7

Run block

53.5 (season-low)

Overall Defense

65.3

Run defense

68.9

Tackling

59.1

Pass rush

52.6 (season-low)

Coverage

64.0

OVERALL SCORE

67.3
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