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Brenden Slaughter • BeaversEdge
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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, quarterback DJ Uiagalelei, and linebacker John McCartan following the 27-24 loss to Arizona...

MORE: 10 Takeaways From OSU's Loss To Arizona | RECAP - OSU Upset By Arizona

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