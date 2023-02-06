News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-02-06 12:51:34 -0600') }} football Edit

Oregon State Football 2022 Position Analysis: Quarterback

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

With the 2022 Oregon State football season now firmly in the rearview, BeaversEdge kicks off the first of an article series analyzing how each position group fared throughout the season!

Up next in our position analysis is quarterback!

Note: Only scholarship players are listed

MORE: Beavers Sitting In Good Spot For 2024 RB | Luke Musgrave Impresses At Senior Bowl Practices | Inside The Dam: 2024 Rundown | Position Analysis: Special Teams | OSU Baseball Preseason Polls | WBB Meets The Media | Newcomer Profile: DJ Uiagalelei

Who's Gone?

Tristan Gebbia -> Transferred To Ohio State

Chance Nolan -> Transferred To TBD

Who's Back? 

Ben Gulbranson, So.

Travis Throckmorton, Fr.


Who's Coming In? 

2022 Quarterback Analysis

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}