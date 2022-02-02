Oregon State Beavers 2022 NSD 2.0 Signing Day Central

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ILB Tyree Blake - 6-foot-3, 210-pounds - Jesuit (Portland, OR)
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RB Jake Reichle - 6-foot-3, 215-pounds - Lakeridge HS (Lakeridge, OR)
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OL Campbell McHarg - Cal Poly Transfer - 6-foot-4, 300-pounds - Thousand Oaks (CA)
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