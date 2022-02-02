 BeaversEdge - Oregon State Beavers 2022 NSD 2.0 Signing Day Central
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Oregon State Beavers 2022 NSD 2.0 Signing Day Central

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State football team adding several new preferred walk-on faces on NSD 2.0 on Wednesday, BeaversEdge gives the latest info on each commitment...

MORE: Meet The 2022 Signees | How BJ Baylor Fared In The Collegiate Bowl | Social Media Buzz From Oregon State's Big Recruiting Weekend

ILB Tyree Blake - 6-foot-3, 210-pounds - Jesuit (Portland, OR) 

RB Jake Reichle - 6-foot-3, 215-pounds - Lakeridge HS (Lakeridge, OR) 

OL Campbell McHarg - Cal Poly Transfer - 6-foot-4, 300-pounds - Thousand Oaks (CA) 

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