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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (26-4) sweeping the Arizona State Sun Devils over the weekend, BeaversEdge looks at where the Beavers are in the national rankings!

The Beavers return to the diamond Tuesday for a non-conference matchup with Portland!

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Oregon State Baseball Rankings 4/8
Organization Rank Prev.  Full Top-25

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