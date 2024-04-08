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Oregon State Baseball In The Rankings
Brenden Slaughter
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BeaversEdge
Publisher
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With the Oregon State baseball team (26-4) sweeping the Arizona State Sun Devils over the weekend, BeaversEdge looks at where the Beavers are in the national rankings!
The Beavers return to the diamond Tuesday for a non-conference matchup with Portland!
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Oregon State Baseball Rankings 4/8
Pac-12 Standings
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