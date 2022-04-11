 BeaversEdge - Football Recruiting: Recapping A Busy Week in Corvallis
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-04-11 08:00:00 -0500') }} football Edit

Football Recruiting: Recapping A Busy Week in Corvallis

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Writer

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

It was a rather busy week for the Oregon State coaching staff on the recruiting trail as they prepare for next weekend's spring game. The Beavers hosted a large contingent of recruits this weekend including several notable visitors as well as extending a handful of offers this week.

MORE: OSU Baseball Sweeps USC | Brandin Cooks Agrees To Extension | WBB: Taya Corosdale To Transfer | 2024 LB Tyanthony Smith Discusses Oregon State Offer

In case you missed it...

In case you missed it last week, here's what we were able to cover here on BeaversEdge...

2024 LB Tyanthony Smith Discusses Oregon State Offer

A Closer Look at Oregon State's 2023 WR Offers

Now, let's dig into this weekend's notable visitors and offers...

Notable Visitors...

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}