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FAU commitment Elijah Cannon details Oregon State official visit

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Among Oregon State's official visitors this past weekend was Coconut Creek (Florida) safety Elijah Cannon.

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The 6-foot-1, 170-pound safety has been committed to Florida Atlantic since late June but has received interest from elsewhere including Oregon State. The Beavers offered Cannon in late October and have remained a presence in his recruitment since the offer.

Following his official visit, BeaversEdge caught up with Cannon to get his thoughts on the official visit and where his recruitment would go from here.

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