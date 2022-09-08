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EDGE PODCAST: Talkin' Oregon State's Win Over Boise & Previewing Fresno St

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

It's another edition of the EDGE Podcast!

Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson recap the win over Boise State to kick off the year and look ahead to the matchup against Fresno State on the road Saturday night...

MORE: WATCH: Defense Recaps Boise, Previews Fresno | How Oregon State Commits Fared This Past Weekend | WATCH: OSU Offense Talks Win Over Boise, Previews Fresno | WATCH: Jonathan Smith Press Conference | Recruit Reaction From OSU's Win

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