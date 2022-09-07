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WATCH: Oregon State Defense Recaps Boise Win, Previews Fresno State

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Hear from Oregon State defensive coordinator Trent Bray, defensive back Kitan Oladapo, and defensive lineman James Rawls as the trio talk about the Boise State win, defensive improvement, and preview Fresno State...

MORE: How Oregon State Commits Fared This Past Weekend | WATCH: OSU Offense Talks Win Over Boise, Previews Fresno | WATCH: Jonathan Smith Press Conference | Recruit Reaction From OSU's Win |

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