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EDGE PODCAST: Talkin' Oregon State's QB Play & Previewing Cal

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

It's another edition of the EDGE Podcast!

BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson preview Oregon State's matchup with Cal, talk about quarterback play, and much more!

MORE: WATCH: MBB Interviews | Beavers Officially Announce Gavin Marrs | How OSU Commits Fared This Past Weekend | WATCH: Defense Meets The Media | A Closer Look At Cal | Oregon State Offense Meets The Media

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