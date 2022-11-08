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Oregon State Offense Meets The Media

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State offensive coordinator Brian Lindgren, wide receiver Tyjon Lindsey, and running back Jack Colletto ahead of Saturday's matchup with Cal...

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Oregon State WR Tyjon Lindsey & RB Jack Colletto

Oregon State OC Brian Lindgren

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