 BeaversEdge - Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls
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Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (11-2, 2-1 Pac-12) taking 2-of-3 from Washington State over the weekend, BeaversEdge.com gives you the latest national polls...

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Oregon State Baseball National Rankings (3/14)
Organization Rank  +/-  Full Top-25

D1Baseball.com

5th

+2

LINK

Baseball America

3rd

+5

LINK

Perfect Game

8th

+1

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Collegiate Baseball

3rd

+1

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NCWBA

5th

+1

LINK

USA Today

6th

N/A

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