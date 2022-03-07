 BeaversEdge - Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls
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Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (9-1) taking 2-of-3 from UC Irvine over the weekend, BeaversEdge.com gives you the latest national polls...

MORE: OSU Football Updated Scholarship Chart | Baseball: Beavers Fall To Irvine, Still Take Series | Nuggets From OSU's First Spring Practice

Oregon State Baseball National Rankings (3/7)
Organization Rank  +/-  Full Top-25

D1Baseball.com

7th

+6

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Baseball America

8th

+1

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Perfect Game

9th

+7

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Collegiate Baseball

4th

+3

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