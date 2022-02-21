 BeaversEdge - Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls
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Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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After a 4-0 start to the season with wins over New Mexico (x2) & Gonzaga (x2), BeaversEdge takes a look at where Oregon State baseball ranks nationally in the polls...

MORE: OSU Baseball Sweeps Sunday Play | WBB: Beavers Take Down Cal On Senior Day | Mailbag: MBB; Attrition; Spring Predictions | New Target Profile: Johnny Thompson Jr.

Oregon State Baseball Rankings (2/21)
Organization Rank  +/-  Full Top-25

D1Baseball.com

14th

+ 4

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Baseball America

12th

- 1

LINK

Perfect Game

20th

(NR)

LINK

Collegiate Baseball

19th

(NR)

LINK

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