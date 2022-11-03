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WATCH: Oregon State WBB Interviews

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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Hear from Oregon State head coach Scott Rueck, AJ Marotte, & Raegan Beers as the trio meets the media!

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