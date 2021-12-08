 BeaversEdge - WATCH: Oregon State WBB Interviews
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WATCH: Oregon State WBB Interviews

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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Hear from Oregon State head coach Scott Rueck and forward Ellie Mack as the duo preview the upcoming road trip at Monmouth and Villanova this weekend...

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