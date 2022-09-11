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WATCH: Oregon State Talks Fresno State Win

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, swiss-army-knife Jack Colletto, and defensive back Kitan Oladapo following the win over Fresno State...

MORE: Grades & Top Performers vs Fresno State | 5 Takeaways From Oregon State's Win Over Fresno | Highlights + Social Media From Oregon State's Win

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