 BeaversEdge - WATCH: Oregon State MBB Pac-12 Media Day Interviews
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WATCH: Oregon State MBB Pac-12 Media Day Interviews

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Wayne Tinkle, guard Jarod Lucas, and forward Warith Alatishe as the trio speaks at Pac-12 men's basketball media day...

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