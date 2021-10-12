 BeaversEdge - WATCH: Oregon State WBB Pac-12 Media Day Interviews
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WATCH: Oregon State WBB Pac-12 Media Day Interviews

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Scott Rueck, guard Talia von Oelhoffen, and forward Taylor Jones as the trio talks about the upcoming season!

MORE: Which Freshman Has Seen The Most Playing Time? | Beavers In The NFL: Week 5 Recap

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