 BeaversEdge - WATCH: Oregon State MBB Media Day Interviews Part 2
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WATCH: Oregon State MBB Media Day Interviews Part 2

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State guards Jarod Lucas, Gianni Hunt, Dexter Akanno, Xzavier Malone-Key, and Tre' Williams, and forward Warith Alatishe as they kick off the 2021-22 season with media day!

MORE: BREAKING: Oregon State Lands 2022 OL Nathan Elu | 2022 Recruit Big Board | WATCH: MBB Media Day Interviews P1

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