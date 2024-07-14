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WATCH: Oregon State HC Mitch Canham & Travis Bazzana Talk No. 1 Selection

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Mitch Canham and second baseman Travis Bazzana following the latter going No. 1 overall to the Cleveland Guardians in the 2024 MLB Draft...

MORE: Bazzana Selected No. 1 Overall | Recruits React To New Uniforms | BeaversEdge Top 25 For 2024: No. 14 QB Gabarri Johnson | Analysis: TE Cody Siegner

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