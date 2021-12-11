 BeaversEdge - WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Talks Utah State, Recruiting, & More
News More News
{{ timeAgo('2021-12-11 15:34:05 -0600') }} football Edit

WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Talks Utah State, Recruiting, & More

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State HC Jonathan Smith as he previews Utah State, talks about recruiting in advance of national signing day on Wednesday, and much more!

MORE: NSD Preview: Mathias Malaki-Donaldson | WBB: Beavers Take Down Hawks | OSU Coaches Hit The Road | NSD Preview: Kord Shaw

----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• LIKE US on FACEBOOK

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught & @JaredHalus

• Subscribe to our YouTube page.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}