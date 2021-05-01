 BeaversEdge - WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Talks Day 12
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WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Talks Day 12

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Managing Editor
@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he talks about the 12th day of spring football...

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