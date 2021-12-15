 BeaversEdge - WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Signing Day Press Conference
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WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Signing Day Press Conference

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State HC Jonathan Smith as he breaks down Oregon State's 2022 recruiting class in detail...

MORE: Signing Day Central | Meet the 2022 Signees | EDGE POD: Signing Day & LA Bowl Edition | The 3-2-1: National Signing Day Edition

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