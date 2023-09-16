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Brenden Slaughter • BeaversEdge
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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, offensive lineman Joshua Gray, wide receiver Anthony Gould, edge-rusher Drew Chatfield, and defensive back Akili Arnold following the win over SDSU...

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