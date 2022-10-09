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WATCH: Oregon State Football Talks Win Over Stanford

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, quarterback Ben Gulbranson, & wide receiver Tre'Shaun Harrison as the trio talk the 28-27 win over Stanford...

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